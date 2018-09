Investe un ciclista e fugge: poco dopo si pente e chiama il 112

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONIGO - Domenica sera alla guida di una Alfa Romeo Mito haun ciclista e si è, ma arrivato a casa in un rigurgito di coscienza haper segnalare quanto fatto. Il pirata pentito èche alle 21.30 di ieri l’altro lungo via Trassegno ha travolto il ciclista, marocchino, che per l’urto è finito nel terrapieno che confina con la carreggiata. A dare l'allarme al 118 è stato un testimone del sinistro: il ferito è stato trasportato in ospedale con contusioni e alcune. Dai primi rilievi G.S. dopo avere effettuato un sorpasso ha investito il nordafricano per la scarsa visibilità della bici, risultatae sistemi rifrangenti. Il 27enne veronese è statoper fuga e omissione di soccorso condella patente per la sospensione da 1 a 3 anni.