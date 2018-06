Ventenne estrae il portafoglio per fare l’elemosina: rapinato a calci e pugni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Ventenne aggredito nei giorni scorsi nel parco Donatori Sangue. La vittima, prima di presentare denuncia, si è recata al pronto soccorso per farsi medicare. Il giovane ventenne in settimana si trovava nel parco Donatori Sanguequando è stato avvicinato da un africano che gli ha chiesto una monetina come. Impietosito, il ragazzo ha estratto dal borsello a tracolla il: all’improvviso sono comparsi altri due giovani di colore, complici del primo, ed è scattata l’aggressione. Coni tre hanno strappato il portafoglio al ventenne e si sono dileguati. L’aggredito si è recato al pronto soccorso per farsi medicare e soltanto un paio di ore più tardi si è recato dai carabinieri per denunciare la rapina di qualche decina di euro.