Venerdì 6 luglio messa in ricordo delle 54 vittime dell’Eccidio del '45

SCHIO - Alle 19 di domani, con una santa messa nel duomo di San Pietro apostolo, la Città ricorderà con varie autorità ilpartigiano del 7 luglio ’45, costato la vita a(14 donne e 7 minorenni) trucidate nelle allora carceri mandamentali (ora biblioteca civica Bortoli) da un commando partigiano comunista della divisione “Ateo Garemi”. Alla messa parteciperanno in prima fila, come fanno dal 2005, ledi Schio e dei Comuni limitrofi assieme a rappresentati die del comitato “Familiari delle vittime dell’Eccidio di Schio”. Il celebrante sarà don Mariano Ronconi.Per l’appuntamento in chiesa ilha lanciato un appello sui social. «Venerdì 6 luglio dalle 18.30 tutti in piazza. A breve comunicheremo il luogo del ritrovo per la mobilitazione Antifascista del 6 Luglio. Come ogni anno alla commemorazione dell'Eccidio di Schio si ripete lo stesso teatrino: con la collaborazione e il silenzio assenso di istituzioni pubbliche infatti viene garantito ai neofascisti di marciare per le vie della città. Una manifestazione che nulla ha a che fare con la cerimonia ufficiale e anzi che sfruttando quest'ultima, strumentalizza dei morti per fini politici: ricordiamo infatti i saluti romani e le sfilate inquadrate degli ultimi anni! Non vogliamo che questo triste spettacolo si ripeta nuovamente e invitiamo tutti i cittadini antifascisti e le cittadine antifasciste a scendere in piazza e a portare in piazza più persone possibili. Schio non è una passerelle per i neofascisti!».