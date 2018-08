In Cattedrale l'ultimo saluto al missionario don Gian Antonio Allegri

di Vittorino Bernardi

VICENZA - La diocesi berica è in lutto per la scomparsa ieri mattina all’ospedale San Bortolo del missionario, nato a Schio il 10 novembre 1957, parroco dell’unità pastorale Porta Ovest a Vicenza. La liturgia di commiato e di suffragio sarà celebrata allein cattedrale. La salma arriverà in chiesaper un momento di preghiera e testimonianza. Il vescovo mons.ha annunciato così, con dolore illuminato dalla fede la morte a 60 anni di don Gian Antonio Allegri. «Riconoscenti al Signore per il dono di una esistenza ricca di frutti spirituali ricordiamo il suo ministero pastorale svolto come vicario parrocchiale a Sandrigo e a San Clemente Papa in Valdagno, come, come parroco di Magrè e Monte Magrè e dell’Unità pastorale Porta Ovest in Vicenza (San Carlo, Santa Famiglia e San Lazzaro, San Giuseppe e Santa Maria Bertilla). Lo affidiamo alla misericordia di Dio Padre e per lui invochiamo il premio riservato ai servi fedeli». Questa sera si terranno: alle 19.30 nella chiesa parrocchiale di Pievebelvicino e alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Bertilla in Vicenza. Don Gian Antonio riposerà nel cimitero di PievebelvicinoGian Antonio Allegri nato a Schio il 10 novembre1957 fu ordinato sacerdote a Vicenza il 16 maggio 1982. Fu vicario parrocchiale a Sandrigo dal 1982 al 1986 e a San Clemente Papa in Valdagno dal 1986 al 1991. Dal 1991 al 2002 fu missionario fidei donum in Camerun. Nel 2002 divenne parroco di Magrè e dal 2006 al 2013 parroco in solido dell’Unità pastorale di Magrè e Monte Magrè. Dal 2013 al 2014 fu nuovamente missionario fidei donum in Camerun; il servizio missionario si concluse a causa delavvenuto da parte del gruppo terroristico. Dal 2014 al 2015 fu collaboratore pastorale di Santa Maria Bertilla in Vicenza, divenendone parroco nel 2015. Nel 2016 venne nominato parroco dell’Unità pastorale Porta Ovest in Vicenza. Si è spento il 29 agosto 2018 nell’ospedale civile di Vicenza, da tempo stava lottando contro un male incurabile.