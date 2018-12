Veleno per topi sulla ciclopedonale: un cane salvato in extremis

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALO - L’Enpa Thiene-Schio, ieri giorno di Natale, ha denunciato sui social, all’Ulss 7 e al Comune l’, fatto grave perché verificatosi in un luogo diin località Molina. Ieri sul passaggio pedonale, all’incrocio traun cane a passeggio al guinzaglio con il proprietario ha ingerito del veleno per topi presente sul ciglio e ha rischiarato la morte: è statoda un veterinario. Il veleno gettato, forse dal proprietario del terreno per, ha ingannato il cane che poco dopo averlo ingerito si è sentito male, per l’ansia del proprietario. Sul lancio del topicida in lughi di passaggio di persone con i propri cani è dura l’Enpa Thiene-Schio della presidente Federica De Pretto. «Ricordiamo a tutti che l'utilizzo di certi veleni, che noi sconsigliamo sempre e comunque per i loro effetti devastanti, va fattocon dispositivi idonei. Ulss e Comune sono stati avvisati». Il proprietario del terreno rischia una sanzione.