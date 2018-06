Vedova scippata da un ciclista: strappato il collier dal collo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Scippo brutale l’altra sera lungo via XI Febbraio per una vedova di 68 anni che portava al collo un: forse così ha attirato l’attenzione di un malintenzionato. Aiutata da un badante la donna stava accompagnando sotto braccio in una passeggiata il figlio di 44 anni, momentaneamente disabile per un incidente stradale. Attorno alle 19 è stata avvicinata da un giovane di colore in sella a una mountain bike: con mossa fulminea ha allungato un braccio e le ha strappato con forza il collier d’oro, regalo del marito. Pur turbata per l’episodio e leggermente, la vittima ha chiamato il 112 e successivamente denunciato lo scippo con descrizione del giovane di colore in età tra 25 e 30 anni. I militari delhanno avviato un’indagine per individuare lo scippatore con la visione dei filmati della videosorveglianza.