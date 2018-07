Folli corse in moto sul Costo, in arrivo i varchi elettronici e super multe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Tempi duri e soprattuttoin arrivo per i centauri che utilizzano come unla Provinciale 349 del Costo che da Cogollo del Cengio in circa 37 km., su dieci tornanti, conduce ad Asiago. Con la questura, l’Aci e ladi Thiene, la società Vi.abilità sta elaborando il bando per installare sulla "celeberrima" strada del Costo, che ogni anno registra gravi incidenti (),con l’obiettivo di sanzionare i centauri e gli automobilisti che spingono troppo sull’acceleratore e rilevare i mezzi a due o quattro ruote privi di assicurazione o revisione, oppure rubati.È un progetto che dovrebbe partire dalla prossima primavera perpoi all'intero territorio provinciale, sulle strade di elevata percorrenza: in arrivo a