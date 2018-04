I vandali del parcheggio interrato: sono sette ragazzi minori di 14 anni

di Vittorino Bernardi

THIENE - Ragazzini terribili in città. Gli agenti della polizia locale Nordest Vicentino hanno individuato iche alle 16 di sabato 20 gennaio, ripresi dalle telecamere di sicurezza, sono entrati nelhanno staccato dal muro un estintore e sparso il contenuto sul pavimento. Dalla visione dei filmati gli agenti delsono risaliti agli autori dell’atto teppistico: 7 adolescenti, 4 maschi e 3 femmine. Convocati al comando di via Rasa con i genitori e messi davanti alle loro responsabilità, i ragazzini hanno ammesso la loro azione, specificando però che soltanto due di loro hanno svuotato materialmente l’estintore. I genitori chesostenute per il ripristino dell'estintore e la pulizia del parcheggio nei confronti dei figli hanno adottato provvedimenti di carattere familiare.