Vola per 10 metri e si frattura la gamba: 54enne salvato sulla parete di roccia

di Luca Pozza

VALLI DEL PASUBIO - Si è concluso positivamente un impegnativo intervento, sulla parete del Baffelan, nel comune di Valli del Pasubio, portato a termine nel pomeriggio di oggi dal. L'allarme è scattato attorno alle 12 per unmentre, primo di cordata, stava scalando il secondo tiro della Via Verona. L'uomo, D.M., 54 anni, residente a Bovolone (Verona), eraIl suo compagno, che si trovava fermo in sosta una trentina di metri più sotto, ne aveva fermato la caduta, ma non poteva farlo scendere e il rocciatore ferito si trovava sotto un tetto di roccia. Poiché lanon permetteva l'eventuale intervento dell'eliambulanza, i soccorritori si sono portati alla base della parete, per poi attrezzare con corda fissa il percorso di avvicinamento da una cengia laterale e proseguire scalando l'ultimo tratto.Una volta raggiunto, l'infortunato è stato stabilizzato e caricato in barella. Contemporaneamente una squadra ha aiutato il compagno a scendere a terra e rientrare con lui a valle. La barella è stata quindi calata fino al ghiaione e da lì trasportata lungo il Borale del Baffelan (per circa 250 metri in totale) sino alla strada. In jeep i soccorritori hanno poi accompagnato lo scalatore a Campogrosso, per affidarlo all'ambulanza diretta all'ospedale di Valdagno, dopo quattro ore e mezza dall'inizio delle operazioni.