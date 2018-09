Esce di strada e si schianta con la Kawasaki: morto centauro 72enne

di Luca Pozza

VALDASTICO -, con, sulle strade del Vicentino. L'ennesima disgrazia si è verificata nel pomeriggio, attorno alle 17.30, nel comune di Valdastico, in località Pedescala, lungo il Costo vecchio, una delle arterie che conducono sull'Altopiano: l'incidente è avvenuto all'altezza del quarto tornante,Secondo una prima ricostruzione, a bordo della sua Kawasaki 1400,. Tra i primi a soccorrerlo alcuni automobilisti di passaggio, tra cui un'infermiera che ha tentato di rianimarlo. Nel frattempo è stato dato l'allarme alle forze dell'ordine e poco dopo, in elicottero, è arrivato il personale del Suem, i cui sanitari non hanno potuto che accertare il decesso: per l'uomo, che probabilmente è morto sul colpo a causa della gravi ferite riportate, non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Schio.