Blitz nei locali della "movida": l’albergo ristorante Roma chiuso e multato per 16mila euro

di Luca Pozza

VALDAGNO - Questa notte (tra venerdì e sabato), i carabinieri della compagnia di Valdagno, unitamente ai colleghi delNucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Padova e del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Vicenza, hanno effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati al contrasto del degrado e delle molestie prodotte dalla "movida" nel, già oggetto di segnalazioni ed esposti da parte della cittadinanza.Nel corso della serata cinque equipaggi hanno simultaneamente controllato ie lefrequentate da giovani e tossicodipendenti. Al termine dell’attività si sono potevano registrare i controlli accurati di 3 esercizi pubblici, 25 avventori ed alcuni giovani che stazionavano nelle piazzette circostanti. A carico di uno degli esercizi pubblici,, sono state riscontrate, sia da parte del Nucleo ispettorato del Lavoro, che del Nas, diverse violazioni amministrative che hanno portato all’elevazione diTra i giovani controllati, una minorenne del luogo è stata sorpresa a far uso di modica quantità di sostanza stupefacente e per questo verrà segnalata alla Prefettura di Vicenza. Altri servizi simili verranno effettuati nelle prossime settimane anche in altri centri urbani della compagnia dell'Arma.