Operazione bellica a buon fine: sgombrato garage da ordigni bellici

di Luca Pozza

VALDAGNO – Sono durate circa 4 ore, dalle 9 alle 13, le operazioni di recupero e bonifica degli ordigni bellici previste oggi a Valdagno, all’interno di una proprietà privata. Come preannunciato nei giorni scorsi si è proceduto alle operazioni di recupero e brillamento di numerosi ordigni bellici, contenuti all’interno di un garage del centro storico.L’intervento, coordinato dalla Prefettura di Vicenza, ha visto l’impiego di personale della locale compagnia carabinieri, degli artificieri del 2° Reggimento genio guastatori di Trento, personale della Croce rossa corpo militare di Padova e due squadre dei vigili del fuoco di schio oltre alla polizia locale di Valdagno. Ad entrare in azione, attorno alle 9.30, il Genio guastatori, una volta avuta garanzia della messa in sicurezza dell’area, con l’evacuazione della popolazione. Un’ora dopo il convoglio militare, scortato dalle pattuglie dell’Arma è uscito dal centro cittadino, diretto alla cava di Cornedo Vicentino, dove attorno alle 12 i residuati bellici sono stati fatti brillare, senza alcuna complicazione.