Chiusa tre settimane per lavori la "148" Cadorna: via libera nei week-end

di Luca Pozza

VALBRENTA - Disagi nelle prossime tre settimane per gli automobilisti che percorrono la, la cui circolazione al traffico sarà sospesa dal 16 settembre al 4 ottobre. A comunicarloche in una nota emessa oggi, precisa che lunedì prossimo prenderanno avvio i lavori di asfaltatura sull'arteria, dal km 26.620 al km 32.120, in comune di Valbrenta, nel Vicentino.Per consentire l’esecuzione dei lavori, è prevista la sospensione della circolazione stradale negli orari compresi tra le 8 e le 18.30, esclusi sabato, domenica e giorni festivi: si potrà dunque circolare regolarmente durante i week-end. Il, finanziato dalla Provincia di Vicenza, ammonta a 280 mila euro.