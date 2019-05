Valbrenta sul podio al Bayern Trophy

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. I ragazzi dellaal torneo internazionale disputatosi a Monaco di Baviera, in Germania. Al «» la società valligiana, che può contare su un settore giovanile fiore all’occhiello del calcio dilettantistico, seppure con un bacino anagrafico molto ridotto, con ben 230 tesserati, ha schierato bennelle varie categorie del prestigioso torneo: Under 10, Under 11, Under 12, Under 13, Under 15, under 17 e Under 19, seguite in Baviera da dirigenti, allenatori, genitori e sostenitori.Nei quattro impianti sportivi dove si sono svolte le gare del torneo. Molto positiva l’esperienza in Germania dei giovani calciatori valligiani sia dal punto di vista dei risultati sportivi, ma soprattutto per gli aspetti comportamentali ed educativi riconosciuti ufficialmente dall’organizzazione del torneo, che ha premiato le squadrecon ilOttima prestazione per la formazione Under 19 che ha conquistato ilsconfiggendo la formazione elvetica Stade Lausanne Ouchy per 2-0 nella finale per il terzo gradino del podio. Buona anche la prestazione del team Under 17 e risultati soddisfacenti pure per le altre formazioni impegnate nel torneo bavarese.«Un’esperienza gratificante per i nostri ragazzi – ha commentato il responsabile del settore giovanile– oltre al confronto tecnico con altre formazioni europee, anche sotto l’aspetto sociale, aggregativo e comportamentale dentro e fuori dal campo di gioco.»