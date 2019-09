Escursionista scomparsa sul Grappa, ore di angoscia poi il ritrovamento

di Luca Pozza

VALBRENTA - È stata ritrovata nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 settembre, la, residente a Valbrenta, di cui non si avevano notizie da questa mattina, dopo che si eraa piedi senza fare ritorno, al punto che i. La signora è stata incontrata da un escursionista lungo il sentiero 920 del Massiccio del Grappa in una zona molto impervia, a circa 7 km da luogo di dove si era allontanata.I vigili del fuoco di Bassano sono accorsi per recuperare la donna, trovata in buono stato di salute anche se disorientata e incapace di rendersi conto ddove si trovasse. Le ricerche dell'anziana erano iniziate attorno alle 14 con la partecipazione oltre che dei pompieri di Vicenza e Bassano e dei carabinieri, anche con l'ausilio dell'elicottero Drago 81 del reparto volo di Venezia.