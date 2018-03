Valbrenta e Marosticense all'internazionale Istria Cup

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Saranno squadre venete (le vicentine), lombarde e piemontesi a scendere in campo per difendere i colori nazionali all’, il torneo pasquale diche prende il via oggi, giovedì 29, a Medulin, in. Oltre al paese ospitante e all’Italia, partecipano formazioni dellaBen cinque le formazioni schierate dalla Football Valbrenta, che da 24 stagioni consecutive partecipa a queste manifestazioni in tutta Europa con prestigiosi risultati. La comitiva valligiana è composta da oltre un centinaio di persone tra giocatori, tecnici, dirigenti e accompagnatori e schiera in Croazia ben cinque formazioni dalla categoria allievi (15/17 anni), ai pulcini (10/11 anni).Lo scorso anno, alla Roma International Cup, il team della Valbrentae anche quello dicon Andrea Minati, mentre l’anno precedente, in Spagna, nella Coppa Costa Brava, la squadra Allievi si classificò al«Questo tipo di manifestazione ha come obbiettivi, oltre al confronto tecnico con altre formazioni europee - evidenzia il responsabile tecnico, - soprattutto l'tra i componenti del gruppo, giocatori, allenatori, dirigenti ed ospiti, l'esperienza derivante dal sapersi gestire e organizzare senza l'aiuto dei genitori.»Negli impianti sportivi sulla costiera adriatica croata scenderanno in campo una settantina di formazioni giovanili delle varie categorie e un «aspetto molto importante, trattandosi di una manifestazione internazionale che vedrà la presenza di numerose nazioni europee - conclude Lazzarotto, - sarà vedere, capire, rapportarsi con le abitudini, le metodologie, il, delle altre realtà sportive.»