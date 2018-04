Tragedia in un cantiere, operaio precipita dal traliccio: morto sul colpo

di Luca Pozza

VAL LIONA -oggi pomeriggio nel Vicentino. La disgrazia è avvenuta poco prima delle 16 nel nuovo comune di, nella frazione di San Germano dei Berici, in via Campolongo. A perdere la vita, secondo le prime informazioni, undi origini campane, dipendente di una ditta che si occupa di lavori di manutenzione delle linee elettriche, che stava lavorando su un traliccio dell'. All'improvviso, per cause in corso di accertamento, è, cadendo a terra dopo unImmediato l'allarme di un collega di lavoro, che ha subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto è accorso il Suem 118 con un'ambulanza e l'automedica provenienti da Lonigo e successivamente con un. L'operaio è stato preso in cura dai sanitari che tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, non hanno potuto che accertare il decesso a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri di Sossano e Noventa Vicentina, oltre ai tecnici dello, che stanno ora eseguendo i rilievi, anche per capire per verificare se sono venute a mancare le condizioni di sicurezza. Il cantiere dove è avvenuta la disgrazia è stato posto sotto sequestro.