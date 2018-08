La motozappa gli trancia un piede: 11enne grave rischia l'amputazione

di Luca Pozza

VAL LIONA -di unrimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi a Grancona, frazione del comune della Val Liona, mentre si trovava in unnon distante dalla sua abitazione, in via Ca' Vecchia. Secondo una prima ricostruzione, ancora sommaria, il ragazzino è finito sotto una motozappa in movimento, che gli ha parzialmente tranciato un piede., ha perso molto sangue e quindi è in pericolo di vita.Subito soccorsi dai familiari e da altri residenti, le sue condizioni sono apparse subito molto serie e per questo, in contemporanea con l'allarme alle forze dell'ordine, è stato chiesto l'intervento del. Sul posto è giunta un'ambulanza dell', i cui sanitari, accertate la gravità delle ferite, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso, decollato dall'ospedale di Verona. L'undicenne è stato sedato e stabilizzato sul posto per poi essere trasportato con lo stesso velivolo nel nosocomio scaligero, dove è stato subito dirottato nel: non è escluso che già in serata possa essere sottoposto ad un intervento chirurgico, per salvargli l'arto.Sul luogo dell'incidenyte anche una pattuglia dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'episodio, soprattutto per capire chi eventualmente fosse alla guida della motozappa.