Furioso incendio distrugge mobilificio di 700 mq: danni ingenti

di Luca Pozza

VAL LIONA - Sonoscoppiato ieri sera, attorno alle 21.30, nel comune di, in via Carbonarola, in località San Germano dei Berici, all'interno di un. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Lonigo e Vicenza con tre automezzi (tra cui l’autoscala) e nove operatori hanno spento l’incendio, che dopo essere divampato in un, si è esteso alla controsoffittatura e a tutta la copertura di circa 700 mq, che è collassata. I danni peggiori si sono verificati nella zona espositiva dei danni, ma tutta la struttura registraLe cause dell’innesco dell’incendio sono al vaglio dei tecnici degli stessi pompieri, che hanno svolto le indagini. L’accesso ai locali è stato interdetto fino all’intervento degli enti preposti per la probabile presenza di amianto nei pannelli della copertura. Le operazioni di spegnimento sono durate circa 4 ore, terminando poco dopo la mezzanotte.