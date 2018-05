Alimenta la stufa con liquido infiammabile e si ustiona: è grave in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRISIGNANO DI ZOCCO - Terribile incidente domestico alle 21.30 di giovedì per il 53enneche si è ustionato nel garage della sua abitazione di via Bertinato, dove vive con la madre di 90 anni. Come riporta il Giornale di Vicenza, per accedere la stufa e bruciare dei cartoni l’uomo hadel liquido infiammabile: è statoal livello del torace. Sono stati attimi di dolore e terrore per il 53enne che è riuscito ain fiamme e chiamare al telefono un nipote per farsi accompagnare al pronto soccorso. Giampaolo Pezzato è entrato al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza, anche se in stato di shock. Ricoverato in prognosi riservatae successivamente trasferito al: è grave, ma non corre pericolo di vita.