Uno scontrino per la scuola”: commercianti e scuole in reciproco sostegno

SCHIO - “Uno scontrino per la scuola” è l'iniziativa promossa dall’associazioneConfcommercio Schio con il patrocinio del Comune. È rivolta allescledensi con l'obiettivo di premiarle con attrezzature e materiale didattico a fronte di una particolare "raccolta punti", tanto più fruttuosa quanti più saranno gli scontrini fiscali rilasciati dagli esercizi commerciali cittadini. Ogni cittadino potrà sostenere la propria scuola conservando e consegnando presso gli istituti scolastici cittadini, in cui sarà allestito un apposito contenitore, glidi spese effettuate presso i negozi che aderiscono al progetto. Gli scontrini validi sono quelli che portano la dataPartecipano tutte lecittadine (San Benedetto, Don Milani, Rosmini, Don Gnocchi, Da Feltre, G.B. Cipani, Palladio, Giovanni XXIII e paritaria Maddalena di Canossa) e 120 negozi (tra centro e periferia) riconoscibili da una locandina esposta in vetrina. Leclassificate riceveranno materiale didattico per un valore di 700, 600 e 500 euro. Le scuole classificate dal 4. al 9. posto riceveranno materiale scolastico per 300 euro. Un'apposita commissione provvederà a conteggiare gli scontrini in rapporto al numero degli alunni iscritti al 31 dicembre 2018. La corsa allo scontrino è aperta da oggi. Info pagine Facebook Cuore Schio e Ascom