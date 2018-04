Università, ecco i 4 italiani under 40 con cui fare affari... e c'è anche un Veneto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orgoglio tricolore. Nella classifica 2018 deiunder 40 ci sono quattro italiani. La lista viene stilata da otto anni dalla rivista di settore americana 'Poets & Quants'; nel 2017 la classifica non comprendeva nessun italiano.I 'top 40' segnalati nella classifica insegnano nelle migliori università americane (come Berkeley e Dartmouth, Columbia e Stanford, University of Chicago e New York University) ma anche in atenei britannici, di Singapore, spagnoli, francesi e portoghesi. Fra loro, quest'anno, ci sono appunto quattro italiani, che insegnando in Inghilterra e Olanda.Si tratta di, 35 anni, originario diprofessore di Strategy alla Cass Business School della City University di Londra;, 38 anni di Matera, che insegna Design and Innovation all'Imperial College Business School sempre a Londra; il suo collega di ateneo, perugino di 35 anni, professore di Management e Sustainability;, 35 anni, milanese docente di Technology and Operations Management alla Rotterdam School of Management.