In pediatria una stanza di isolamento che blocca virus e microorganismi

di Roberto Cervellin

VICENZA - Unacon tanto diper i bambini, ma anche con un sistema che impedisce aidi uscire. Nel primo caso per il trattamento dei pazientisottoposti ae quindi privi di difese immunitarie, nel secondo per quelli concome varicella e morbillo.Costa più dila nuova camera diinaugurata al reparto di pediatria deldi Vicenza. Realizzata grazie a donazioni, migliora confort e sicurezza dei piccoli grazie a un sofisticato impianto per ildell'aria. Quella positiva impedisce ai microorganismi di entrare, riducendo i pericoli di contagio dal mondo esterno, mentre quella negativa trattiene i virus. «L'ambiente è più accogliente - conferma, direttore dell'Unità operativa di pediatria - Fino a ieri chi entrava in contatto con questi pazienti doveva utilizzare una serie di precauzioni vistose, pesanti anche sul piano psicologico».Previstiche desiderano restare con i figli. Le degenze medie, in effetti, sono piuttosto lunghe. Sonoall'anno i pazienti oncologici pediatrici seguiti dall'ospedale del capoluogo, e per una trentina di loro si rendono necessari ricoveri che