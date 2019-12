Seggiovia a 6 posti nuova di zecca e tanta neve: aprono le Melette

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALLIO - Gli sciatori troveranno molta. Ma soprattutto un impianto nuovo e uno seminuovo. Ovvero, ladetta Busa fonda delle Melette di mezzo e quella aMeletta davanti, da poco revisionata.Alleè ormaiper la nuova stagione invernale.entreranno in funzione i collegamenti del carosello che sorge tra le. Lo annuncia, presidente di Ski Area Altopiano di Asiago 7 Comuni, all'indomani deidel Ministero dei Trasporti, step necessario per il via libera alle attività del comprensorio prima delufficiale da Roma.di investimenti provenienti dai fondi per i comuni di confine, hanno consentito al carosello dell'altopiano vicentino di farsi il lifting. In standby, per ora, 2 impianti:Ronchetto-Meletta di Gallio che probabilmente aprirà, e la Busa Fonda-Monte Ongara apronta. L'area contae, una volta completata, avrà una portata