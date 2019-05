Una "rosa rossa" ai dipendenti dei supermercati al lavoro oggi, il 1. maggio

di Vittorino Bernardi

VICENZA - Iniziativa oggi 1. maggio di, associazione politico-culturale berica, e Filcams Cgil che entreranno nei supermercati aperti in città a regalare una rosa rossa ai dipendenti comandati al lavoro. È una forma di protesta simbolica e silenziosa per gli ideatori. «Questa iniziativa ribattezzata “Pane e rose: Primo Maggio per tutti e per tutte”, lanciata nel 2017, oltre l’appoggio della Rete degli Studenti Medi, ha ricevuto anche quello delle Udu di Padova, Venezia e Verona, della Cgil veneta e delle associazioni Fornaci rosse e Binario1. La nostra intenzione è semplice quanto chiara: far capire alle istituzioni che il tempo libero di cui ogni lavoratore ha il diritto di godere vale molto di più del profitto che deriva dal loro preziosissimo lavoro. Un messaggio che speriamo con tutto il cuore possa giungere a destinazione. Perché finché ci sarà anche un solo individuo costretto a sgobbare nel giorno del suo meritato riposo non ci sarà nulla da festeggiare e le lotte sindacali dei lavoratori di tutto il mondo potranno considerarsi inutili. E noi non vogliamo assolutamente che ciò accada».