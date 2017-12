Una donazione per vincere la battaglia della vita

di Roberto Lazzarato

BASSANO. «Il vero sapiente è chi sa fermarsi, e sa dedicare un po’ del suo tempo a chi si trova nella sofferenza - ha ricordato alla ‘’ dei 53 gruppi del mandamento, svoltasi a Santa Croce di Bassano del Grappa, il, - quindi non abbiate paura di offrire un po’ del vostro tempo alla donazione del sangue».Anche il sindaco di Bassano Riccardo Poletto ha partecipato alla sfilata con la fanfara 'Monte Grappa', i rappresentanti dei gruppi RDS, alpini, Admo e Aido, amministratori, labari, vessilli e gagliardetti; la deposizione della corona al monumento ai caduti in piazza Garibaldi ha preceduto la cerimonia religiosa di ringraziamento nella chiesa di San Francesco, animata dal coro ‘Gruppo Amico’ di Mussolente. E’ intervenuto anche il dr., responsabile del Centro Trasfusionale, subentrato alla dr.in pensione da novembre, che ha manifestato la volontà d’incontrare tutti i gruppi delle associazioni di donazione del sangue del Bassanese per una fattiva collaborazione.«Il bilancio della donazione è positivo - ha confermato Zen - e alla fine del mese di novembree sonogli aspiranti nuovi donatori, dei qualisono risultati idonei e quasi il 60% hanno già effettuato la prima donazione». Il Rds Monte Grappa, «fondato sul volontariato, sul dono gratuito, sulla solidarietà - ha concluso il presidente, - è più che mai impegnato con la stessa passione, con le stesse motivazioni, nel percorso di».Sono state consegnate, inoltre, le pergamene e i distintivi ai donatori che hanno raggiunto ledonazioni: Giuseppe Castellan (Ca’ Rainati), Claudio Gallina e Severino Lorenzin (Casoni), Cristian R. Sartore (Cusinati), Manuele Marcon (Rossano), Valentino Fiorese (S.Lazzaro), Roberto Marchetti (Tezze).Con bendonazioni:(Ramon),(Pove).