di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Un appartamento è troppo costoso? Eccol'affitto paziale.da dare in locazione a chi, come gli, si fermano in città giusto il tempo di dormire e seguire qualche corso.A Vicenza ildiventa “easy”. L'obiettivo è intercettare innanzitutto i ragazzi che frequentanoma risiedono fuori città. Si parla diche potranno prendere in affittoSe saranno in due, questa dovrà essere diUn'opportunità che strizza l'occhio anche ai proprietari con una casa grande che, magaridesiderano assegnarne una porzione.Si tratta di una delle novità contenute nell'che il Comune ha stipulato con associazioni di proprietari, inquilini e studenti. Accordo che disciplina i contratti agevolati, transitori (fino a 18 mesi) e, appunto, per studenti universitari (fino a 36 mesi).Tra le agevolazioni fiscali, lao ladel 30%. Prevista un'ulterioredel 30%. Per informazioni, consultare il sito www.comune.vicenza.it.