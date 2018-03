Una 31enne vince oltre 200 mila euro con un gratta e vinci da 3

di Vittorino Bernardi

LUGO DI VICENZA - La dea bendata è passata per Lugo e si è fermata al: una ragazza di 31 anni di Thiene con un gratta e vinci da 3 euro. Martedì una gioavne mamma dopo avere accompagnato il figlio alla scuola materna si è fermata a fare colazione al bar-trattoria “Alla Cartiera”. Con il cappuccino e la brioche ha chiesto unallache ha staccato un tagliando della serie. Testimone diretta della forte vincita è stata proprio la cameriera. «La cliente ha iniziato a grattare e conclusa tale operazione con una certa emozione oltre a dirmi grazie mi ha chiesto di controllare il tagliando. Forse non credeva alla vincita consistente in ben quattro premi: da 200 mila, 1.000, 100 e 3 euro». Felice? «Io sì per lei. Chiedendomi il tagliando mi aveva detto: gioco perché oggi mi sento fortunata”. La vincitrice pare abbia detto che utilizzerà la somma per, senza dimenticare la cameriera che con mano fatata le ha consegnato il super gratta e vinci.