Premi ai volontari in campo sociale, sportivo e scolastico

VALBRENTA. Sotto l’albero di Natale, a Valstagna, premi e riconoscimenti alle persone meritevoli che si sonoIl sindaco Carlo Perli, il vicesindaco Diego Lazzarotto e l’assessora Giovanna Giacoppo hanno premiato per il loro, gli anziani, nell’Aido, nelle molteplici iniziative promosse in territorio comunale: Olga Lazzarotto, Carla Beraldin, Gabriella Moro, Mauro Costa, Carolina Gobbi, Francesca Canova, Irene Ferrazzi, Pietro Lazzarotto, Pietro Marinello, Sofia Signori, Benedetta Cavalli e Giacomo Pontarollo; poi Gianni Moro (Associazione Valbrenta Solidale), Luciano Cavalli (Aido). Grazie all’iniziativa di Mirco Gheller sono stati donati alla comunità di Valstagna duee il gruppo Aido ha messo a disposizione e installato le teche che li contengono per renderli operativi. Altri riconoscimenti a Lionello Mocellin (donatori di sangue), al Centro Ascolto Vicariale, Valerio Bonato (Adotta un terrazzamento), Daniela Pesavento (Gruppo Artisti Valbrenta), Mauro Argentin (Pro loco), Daniele Pasinato (Gruppo Grotte Giara Modon), Giacomo Lazzarotto (Comitato Palio delle zattere). Agli atleti e allenatori per i: Enrico Gheno, Mirco Cavalli e Marco Costa (nuoto e sci); Paolo Dalla Zuanna, presidente della Football Valbrenta (calcio, 230 atleti tesserati, 14 squadre impegnate nei vari tornei); Luca Moro (ultratrail); Giulia Campana, Dominique Moro, Filippo Oriella e Elia Panigada (Judo Club Valbrenta); Leonardo e Lorenzo Pontarollo, Andrea Bernardi, Davide Maccagnan, Giovanni Scremin, Paolo Ceccon, Marco Vianello, Eleonora Lucato, Lisa Signori e Beatrice Alducci (canoa fluviale); alla contrada Costa-Collicello per la prestigiosa vittoria del Palio delle zattere.Sono stati inoltre premiati per i lodevoli: Edoardo Lazzarotto, Rebecca Signori e Zaccaria Pontarollo.