Un post Facebook dal Paradiso: Fernando saluta così gli amici il giorno della sua morte

CALDOGNO - Alle 10 di domani 5 aprile nel duomo cittadino saranno celebrate le esequie di, spirato alle prime ore di Pasquetta per un male incurabile, all’età di 73 anni. È stato un, ex militare di carriera in carriera e direttore delle cucine dell'istituto Salvi di Vicenza, cordiale e impegnato fino all’ultimo nel sociale aveva estrema confidenza nel mondo dei social, con unutilizzato quotidianamente fino a raggiungere 1.053 amici. E su Facebook, che per sua volontà è stato postato dai figli Enrico, Mauro e Stefano nello stesso giorno della sua morte., commovente, è una sorta di testamento morale di Fernando Pigozzo. «Questo è il mio ultimo post. Non sono io a scriverlo perchè al posto delle bracciae non riesco proprio a scrivere. Ci tenevo a salutarvi tutti e ringraziarvi per la, soprattutto in questi ultimi mesi in cui la vita mi ha messo alla prova. Sia chiaro che questo non vuol essere un messaggio triste, ma al contrarioperchè oggi, lunedi dell'Angelo, incontrerò finalmente lo sguardo dell'Amatissima Madre. Ora vi lascio perchè San Pietro ha già aperto le porte e devo proprio andare.perchè sono i piccoli gesti d'amore incondizionato a rendere grande un uomo. Un abbraccio forte-forte ad ognuno di voi... Fernando Pigozzo». Sul suo profilo i post di sinceri grazie si stanno moltiplicando.