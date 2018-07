Un concerto dedicato alla montagna veneta. In progetto un cd e un documentario.

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. «», unper il debutto musicale della nuova band ‘’ nel doppio appuntamento domenica 29 luglio, al Teatro don Paoletti, a Valstagna e domenica 5 agosto, in Piazza Leone, a Primolano, su iniziativa dell’Unione Montana Valbrenta e della biblioteca civica di Valstagna.L’Aquila e il Leone dedica und dozzina di canzoni alla montagna che fa da confine, un tempo rappresentati dalla Serenissima Repubblica di Venezia, con il suo leone marciano, e l’impero austriaco dall’aquila bicipite., a cui l’autoreè legato per affetto e storia personale, sono raccontate in musica.«Una montagna di canzoni – spiega Perini, – che parlano di episodi, persone, luoghi che costituiscono insieme il fascino della montagna e le sue fatiche, dallaall’, da autori comealle enclave linguistiche cimbre, dalle persone che ne hanno fatto la storia alle problematiche di abbandono che vivono le 'terre alte'.»La band, oltre all’autore, è composta da Giorgio Gobbo, chitarra e voce solista della Bottega Baltazar; Saverio Tasca, alla tastiera e allo xilofono, che ne ha curato la direzione artistica; Roberto Gemo, alla chitarra, Graziano Colella alla batteria, e Michele Todescato al contrabbasso. Lucia Schiavon proporrà delle letture per entrare nelle giuste atmosfere delle canzoni.Accompagna il progetto, che diventerà un, Matteo Mocellin, fotografo e videomaker, e affiancherà la band nei concerti anche il, diretto dal maestro Paolo Signori.