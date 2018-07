Collie cade nel fiume e inizia ad abbaiare: salvato dai pompieri

di Vittorino Bernardi

SAREGO - I vigili del fuoco attorno a mezzogiorno di ieri sono intervenuti nelper salvare un caneBorder Collie che, finito all’interno, non riusciva a risalire. L’allarme al 115 è stato dato da alcuni passanti richiamati daldell'animale. Arrivati sul posto i pompieri hanno calato in acquae un operatore è sceso per il recupero del cane che si era rifugiato sopra un masso: si è lasciato. Nel frattempo è giunto sul posto il fratello del padrone del cane a cui è stato, in buone condizioni. Le operazioni di salvataggio dell’animale sono terminate dopo circa un’ora.