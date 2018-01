Trova il padre addormentato sul divano: la casa era satura di monossido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUEVILLE - Èin un letto dell’ospedale di Vicenza l’80enneche lunedì è stato strappato in extremis dallanella sua casa di via Fusinato 8. Come riporta il Giornale di Vicenza a salvare la vita al pensionato è stato ilche dopo avere pranzato assieme era uscito per impegni personali per fare ritorno alle 15.30. Mirco Basso ha trovato la tavola stranamente ancora apparecchiata e il: dopo avere cercato di svegliarlo, senza riuscirci, ha chiamato il 118,spiegando la situazione. I sanitari del Suem sono giunti con l’apparecchio di rilevazione del monossido di carbonio che è, probabilmente per il cattivo funzionamento di una stufa a gas presente nel soggiorno. Compreso lo stato di avvelenamento Giorgio Basso è stato trasportato al San Bortolo dove è entrato due volte nella. Con tale trattamento l’80enne si è ripreso. Al momento presenta ancora difficoltà respiratorie ed è ricoverato in. Se Mirco Basso fosse rientrato un’ora più tardi adesso probabilmente piangerebbe il padre morto.