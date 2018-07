Si masturba davanti al santuario di Monte Berico: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Spettacolo indecente domenica mattina nei pressi delda parte di un uomo che è stato denunciato per. Attorno alle 10.30 l’individuo si è seduto su una panchina vicino al santuario e ha atteso l’uscita dei fedeli al termine della messa: sotto glidi molti di loro ha estratto i genitali e ha iniziato a. Due donne quarantenni hanno chiamato il 113 e il maniaco si è allontanato. Giunti sul posto gli agenti di una pattuglia hanno raccolto le testimonianze e la, rintracciato poco dopo nella vicina via D'Azeglio. Accompagnato in questura il maniaco è stato identificato in: inevitabile a suo carico una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.