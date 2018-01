Liberiano tenta di violentare 18enne: lei lo colpisce, lo denuncia, lui crolla

di Vittorino Bernardi

SCHIO - A conclusione di un’accurata caccia all’uomo i carabinieri della compagnia di via Maraschin hanno denunciato oggi in stato di libertà perG.L., 22enne liberiano residente a Schio, noto alle forze dell’ordine. Lo scorso mese di dicembre il giovane, in sella a una bicicletta, aveva avvicinato nel quartiere operaio. Dimostrando sangue freddo la ragazza, aggredita e, ha colpito duro l’aggressore, costringendolo alla fuga.Rincasata e raccontato l’episodio ai genitori, la ragazza ha telefonato al 112 e. I militari del maggiore Vincenzo Gardin hanno avviato le indagini: con testimonianze, risconti e filmati della videosorveglianza hanno formato unnel quale la 18enne hanel liberiano G.L. che convocato in caserma e posto davanti all’evidenza dei fatti ha ammesso la violenza. Inevitabile la denuncia.