VALDAGNO - Ancora un lutto per la famiglia Marzotto: ieri a Lugano, dove viveva da qualche tempo, è morto il conte Umberto: aveva 92 anni e da almeno 4 soffriva di una grave malattia invalidante. Solo 8 mesi dopo l’addio al conte Pietro, il mondo dell'imprenditoria veneta e la famiglia sono colpite da un altro lutto.



Umberto Marzotto si era trasferito da tempo fuori provincia, ma l’ultimo saluto sarà nella sua Valdagno: i funerali sono già stati fissati per giovedì 3 gennaio alle 11 nel duomo di San Clemente.



Umberto era l’ ex marito di Marta Vacondio, morta nel 2016, e padre di 5 figli (il top manager Matteo, Paola, Annalisa, Maria Diamante e Vittorio Emanuele).



La camera ardente per l'ultimo saluto a Umberto Marzotto sarà allestita alla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

era il terzogenito di Gaetano Marzotto junior, nato nel 1894, figlio unico di Vittorio Emanuele e di Maria Italia Garbin. Il padre sposò, nipote del senatore Fedele Lampertico, da cui ebbe 7 figli: Vittorio Emanuele (nato nel 1922), Italia (1925) e dopo Umberto (1926) anche Giannino (1928), Paolo (1930), Laura (1933) e Pietro (1937) scomparso appunto nell'aprile scorso.