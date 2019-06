Ulss 7 Pedemontana: due donazioni d’organi hanno salvato sette vite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO/SANTORSO - La direzione dell’Ulss7 Pedemontana oggi 6 giungo ha comunicato che da due tragedie umane sette vite potranno riprendere un’esistenza normale. È accaduto negli ospedali di Bassano del Grappa e di Santorso, dove quasi in contemporanea tra venerdì e domenica è stato organizzato l’espianto degli organi da due donatori: a Santorso un uomo di 53 anni che ha donato il fegato e i reni, mentre al San Bassiano la donatrice era una donna di 64 anni alla quale sono stati prelevati i reni, il fegato e le valvole cardiache. L’espianto è stato svolto da due equipe distinte e subito dopo gli organi sono stati trasferiti in altre città del Nord Italia, dove sono stati trapiantati su 7 diversi pazienti che erano in lista di attesa. Il tutto grazie anche al consenso dei familiari dei due donatori che nel momento doloroso della morte hanno compiuto un gesto di grande generosità e altruismo.