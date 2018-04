di Vittorino Bernardi

CALDOGNO - L’arte musicale di elevata qualità, in fatto di artisti come di maestri artigiani che realizzano strumenti musicali e componenti essenziali. È il caso, origini sarde (Arborea) ma, un musicista di liuto che nel 1998 fondò l’aziendache produce, grazie al suo brevetto rivoluzionario con uso del, che ha rivoluzionato il suono di molti strumenti, grazie a innovative corde.L'ukulele è uno strumento musicale cordofono, appartenente alla famiglia delle chitarre: è l'adattamento hawaiano di uno strumento di origine, il “cavaquinho” che in lingua hawaiana significa pulce saltellante e sembra sia collegato alla velocità con cui viene suonato. Con unaMimmo Peruffo produce ogni giorno“standard”.Una nicchia di produzione è dedicata alle corde sia di budello che sintetiche, utilizzate per strumenti antichi: l’azienda è pure unnell’ambito delle montature storiche per strumenti a pizzico e ad arco del Rinascimento, Barocco e periodo Classico. Annualmente organizza in estate ilcon i migliori artisti internazionali che suonano tale particolare strumento: nel 2018 è programmato. Nella sede del Mercatino dell'ukulele l’azienda organizza corsi per principianti di ukulele.