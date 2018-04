Popolare Vicenza, cento avvocati dal giudice per riunire i processi

VICENZA - Si è aperta stamani davanti al Gup di Vicenza Roberto Venditti l'udienza preliminare per la riunificazione dei tronconi di processi agli ex amministratori della Banca Popolare di Vicenza. Al fascicolo per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza bancaria e falsità in prospetto, chiuso nei mesi scorsi dalla Procura, si aggiunge quello relativo all'ostacolo alla vigilanza nei confronti di Consob, che i vertici dell'istituto avrebbero compiuto all'atto dell'aumento di capitale nel 2014, e che è stato oggetto di un conflitto di competenza territoriale tra Vicenza e Milano, risolto dalla Cassazione con l'assegnazione al tribunale veneto. La giornata negli uffici giudiziari si consumerà nel rinnovo delle costituzioni di parte civile, circa 5.000, di azionisti ed ex risparmiatori dell'istituto, e che dovrebbero venire confermate nel numero anche dopo il completamento della riunificazione dei fascicoli in un unico processo. Pochi i cittadini in aula, davanti al Gup vi erano un centinaio di avvocati in rappresentanza di imputati e delle parti civili. Come per l'altro processo, il giudice ha deciso lo stralcio al 20 settembre della posizione di Samuele Sorato, ex direttore della Popolare di Vicenza, per gravi motivi di salute.

