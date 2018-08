Ubriaco al volante esce di strada: lui illeso, ma i passeggeri restano feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Grave incidente per un’di strada questa notte in centro città con due giovani di 21 e 23 anni trasportati all’ospedale San Bortolo, uno in codice rosso. Attorno alle 1 lungo via Fusinato una Ford Fiesta con tre giovani a bordo, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è uscita di strada e si ècontro un palo della luce. I due passeggeri soccorsi dal sanitari del Suem sono statiin ospedale.per il conducente un 24enne di Vicenza, illeso nel sinistro: è risultatoper l’immediato ritiro della patente. Sono intervenuti fino alle 2.30 anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il palo della luce.