Lo pneumatico scoppia: fuga fra scintille e fumo nero. Aveva bevuto

di Vittorino Bernardi

THIENE - Un, A.L. di, è stato sanzionato da una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino dopo unodella propria Alfa Romeo 156. Sotto gli occhi di un testimone che ha chiamato il centralino di via Rasa, poco dopo le 23.30 di ieri, lo scledense, nell’affrontare la rotatoria di via Cappuccini, ha impattato sulla segnaletica verticale posta sull’aiuola spartitraffico e dopo un paio di giri della rotatoria halungo la bretella Nsa 384, in direzione di Santorso. L'uomo ha continuato a tentare di scappare, pur avendo loanteriore sinistro, seguito da unahe scaturivano dal cerchione e dalla gomma rotti.Per gli agenti del comandantenon è stato difficile inseguire, fermare e identificare il fuggitivo, trovato in auto con entrambi glianteriori scoppiati: sottoposto adè risultatoRitirata la patente, A.L. è stato trasportato in ambulanza nel vicino ospedale Alto Vicentino. Sul posto è intervenuta in supporto una pattuglia della polizia locale Alto Vicentino di Schio.