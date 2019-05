Ubriaco trovato in strada con una scacciacani e 13 cartucce a salve

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Fine settimana inteso per i carabinieri di via Maraschin, con più pattuglie a controllare il territorio. I militari del capitano Jacopo Mattone hanno deferito in stato di libertà due soggetti per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Nel piazzale Divisione Acqui il serbo B.R., 56enne pregiudicato e senza fissa dimora, fermato per ubriachezza è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del previsto tappo rosso e munita di caricatore con 13 cartucce a salve: materiale sequestrato. L’uomo è stato deferito per porto abusivo di armi e ubriachezza molesta. Sottoposto a un controllo nella propria auto a Piovene Rocchette il thienese 21enne S.T., operaio incensurato, è stato trovato in possesso di uno storditore elettrico funzionante, sequestrato. Sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina e segnalati come assuntori di sostanze: H.C., marocchino di 42 anni, operaio incensurato; il connazionale A.N., 54enne pregiudicato e senza fissa dimora e il thienese 32enne M.D.P., operaio noto alle forze dell’ordine. La thienese 33enne F.L., nota alle forze dell’ordine a Santorso è stata sorpresa alla guida della propria auto priva revisione e di copertura assicurativa. Il veicolo è stato sequestrato.