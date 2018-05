Sfreccia a 200 all'ora (ubriaco) davanti alla polizia: scatta l'inseguimento alla Volvo

di Vittorino Bernardi

DUEVILLE - Non dimenticherà per tutta la vitala cena, irrorata da buon vino, consumata sabato sera ad Asiago in compagnia di amici lo scledenseche all'una di domenica, arrivato in auto a Piovene, anziché dirigersi verso casae provare l’ebbrezza della velocità fino a Vicenza.Arrivato a Thieneuna pattuglia della polstrada di Schio in servizio notturno. È iniziato così unodella polstrada. Gli agenti dell’ispettore superiorehanno fermato la Volvo dopo una decina di chilometri nei pressi di Dueville, costretta a rallentare per il cantiere aperto che impone il cambio di carreggiata. Apparentemente euforico lo scledense è risultatocon un tasso molto oltre il consentito: è stato denunciato, la patente ritirata, per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per alta velocità.