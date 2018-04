Niente alcol: il cliente si avventa sul barista e gli stacca il lobo di un orecchio a morsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Un assurdo e violento episodio di violenza si è verificato nel fine settimana di Pasqua, originato da un. Vittima è il 31enne, originario di Schio, che nel compiere il suo lavoro ha perso un pezzo del lobo dell’orecchio sinistro,Il fatto è accaduto verso le 23.30 di venerdì all’interno dell'di corso Garibaldi 55, salotto buono della città. Nel locale da alcune ore in compagnia di un amico l’agente di commercio, 40enne residente in città,: davanti a decine di clienti ha spintonato un cameriere e urlando è passato dietro il bancone. Il barista Marco Lanaro ha invitato l’ubriaco a uscire, ma è stato selvaggiamente aggredito eal lobo dell’orecchio sinistro. È stata una scena surreale nel locale affollato, con l’ubriaco ae un altro barista a chiamare il 112. I carabinieri giunti sul posto hanno fermato e identificato l’ubriaco in Giulio Dall’Osto. Marco Lanaro è stato accompagnato all’ospedale di Santorso, dove i mediciil pezzo di lobo per il troppo tempo trascorso. Il barista nei confronti dell’aggressore dovrebbe formalizzare a breve unaSu Facebook il titolare del localeha scritto un post. «Lo staff dell’osteria Dal Conte si scusa con tutte le persone presenti venerdì sera che hanno assistito a scene assurde di violenza senza motivo nei confronti dei baristi e camerieri causate da due ubriachi che non sanno stare al mondo, maleducati e senza una dignità!».