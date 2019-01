Ubriaco al volante, si schianta su due auto: ricoverata l’amica che era con lui

di Vittorino Bernardi

TORREBELVICINO - Il 31enne T.V. di Valdagno ricorderà per tutta la vita la serata di domenica 27 gennaioin compagnia di un’amica.nel percorrere la Provinciale 46, giunto all’incrocio con via Padre Cornelio Grandina, ha perso il controllo della guida e si ècontro due auto.che aveva a fianco: ricoverata all’ospedale di Santorso fortunatamente non corre pericolo di vita. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei carabinieri di Schio. I militari hanno sottoposto T.V. all’alcoltest condi 0,50 grammi/litro: auto sequestrata e patente ritirata per una lunga sospensione.