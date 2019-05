In Bmw così ubriaco che non vede il "112" inseguirlo per oltre 5 km

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARCEDO - Un 52enne è finito nei guai con la giustizia, con la procura della Repubblica ad aprire un’inchiesta a suo carico: l’altra sera R.C., conclusa una cena in un ristorante della zona, verso le 22.30 si è messo alla guida della suacosì ubriaco da non accorgersi di essere inseguito per alcuni chilometri, da Fara a Sarcedo, da una pattuglia dei carabinieri di Thiene con sirena e lampeggiante.Una volta fermato il 52enne è apparso alterato ai militari e alla richiesta di sottoporsi all’alcoltest ha iniziato a contestare, forse in uno scatto di rabbia, pare involontariamente, ha sbattuto una portiera della gazzella contro un carabiniere, rimasto ferito. Medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso il militare del capitano Davide Rossetti ha ricevuto una prognosi di alcune settimane. L’automobilista accettato il test è risultato positivo con un’alcolemia di 1,35 grammi/litro. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza per R.C. ne è scattata una seconda per resistenza a pubblico ufficiale.