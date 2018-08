Ubriaco esibisce al bar un coltello da Rambo: denunciato e multato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Per lo show di unsono stati attimi di forte tensione quelli vissuti giovedì sera dagli avventori del, nel quartiere di Laghetto. Attorno alle 21 all’esterno del locale si è presentato il. residente in zona: in stato di fortea ha estratto e roteato davanti ai clienti un lungo coltello nero in parte seghettato, in stile "Rambo". Uno show pericoloso da parte dell’uomo che hapiù di una persona e così è partita una chiamata al 113. Sul posto è intervenuta una volante: gli agenti hanno calmato il 51enne che ha consegnato il coltello,. Inevitabile per V.G. unaper ubriachezza molesta conper porto abusivo di armi.