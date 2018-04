Ubriaco al volante: per 20 minuti semina il panico sulle strade del centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Dopo una nottata trascorsa a bere si è messo al volante di una Fiat Brava e ha seminato il panico ieri mattina in centro storico C.P.,, nomade residente in città e noto alle forze dell'ordine. Alle 8,30 all'altezza della stazione Svt in viale Milano il giovane all’alt chiesto da una pattuglia della polizia locale, impegnata in un normale controllo, anziché accostare hae imboccato viale Roma.Per unail nomade ha guidato a tutta velocità lungo le vie del centro, con un’andatura a zig-zag, ancheed è passato con il rosso. È stato, tra auto e moto, lungo viale Milano, viale Roma, piazzale Giusti, via Cattaneo (dove ha rischiato di investire un pedone), viale Risorgimento (dove è passato con il semaforo rosso) fino a quando è stato bloccato all'imbocco di viale Dante. Il giovane alla guida è stato trovato con un tasso alcolico: per lui è scattata laper guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Gli è stata inoltree si vedrà comminare una sanzione diper una lunga sfilza di infrazioni al codice della strada.