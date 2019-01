Ubriaco 8 volte oltre i limiti sbatte in auto sullo spartitraffico: via la patente

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Ubriaco al volante con un tasso alcolicoil consentito, da coma etilico:. Senza tanti forse ricorderà per tutta la vita gliin qualche bar ieri sera 17 gennaio, prima di tornare a casa per cenare, ilche nel percorrere via Pista dei Veneti in direzione San Vito di Leguzzano alla guida di una Mercedes ha urtato l'rialzata della rotatoria con via Slavazzi e. Gli agenti della pattuglia della polizia locale Alto Vicentino giunti sul posto per i rilievi hanno notato nel conducente i tipici sintomi dell’: sottoposto al pre-test con esito positivo è stato accompagnato presso il comando di via Pasini, sottoposto all'alcol test è risultato positivo con valore di(quasi 8 volte superiore al limite consentito di 0,5). Il 50enne è stato deferito alla procura per guida in stato d'ebbrezza con l'aggravante di avera causato un sinistro stradale.La patente è stata ritiratacon la contestuale decurtazione di 10 punti.