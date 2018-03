Ciclismo, ai nastri di partenza la “Piccola Sanremo” di domenica

di Vittorino Bernardi

SOVIZZO (VICENZA) - Tutto pronto tra Montecchio Maggiore e Sovizzo per l’edizione n. 52 delladi domenica 25 marzo, gara internazionale di ciclismo, organizzata dalla società Unione Ciclistica Sovizzo del presidente Andrea Cozza. Da decenni è una: al momento sono 171 i ciclisti iscritti, per 30 società,a Croazia, Slovenia, Gran Bretagna e Russia. Il via verrà datoin via Lombardi, davanti alla villa palladiana Cordellina.La carovana transiterà in località San Daniele per raggiungere Sovizzo e su un veloce percorso pianeggiante la zona industriale e la Regionale 11 a Tavernelle di Altavilla. Passando sulla Provinciale in direzione Montecchio Maggiore i ciclisti transiteranno davanti alla villa palladiana per proseguiree il conclusivo circuito pianeggiante di 9,200 km. a Sovizzo da ripetere per 6 volte. Per il preludio versoa quota 187 metri. Superata tale asperità i ciclisti scenderanno a Sovizzo Colle e successivamente a Sovizzo centro verso il traguardo posto. L’arrivo del vincitore. Mezzora più tardi le premiazioni. A vincere lo scorso anno è statodella società Colpack.